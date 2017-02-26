تمتع طبيب العيون بإجازته يلغي عشرات العمليات بتخصصي #الطائف !
المستشفى جدول العمليات على أطباء آخرين والمرضى يرفضون

تمتع طبيب العيون بإجازته يلغي عشرات العمليات بتخصصي #الطائف !

2017/02/26
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
460
0
طباعة
مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

المواطن – أحمد المسعود – الطائف 

عبّر العديد من المواطنين بمحافظة الطائف عن ضجرهم الشديد بعد إلغاء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عشرات العمليات والمواعيد الخاصة بعلاج مشاكل النظر والتصحيح، بسبب سفر الطبيب المعالج.

وكشف المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ ” المواطن ” أنه لم يتم إلغاء مواعيد أو عمليات في تصحيح النظر وكل ما في الأمر أن أحد الأطباء المتميزين في إجراء مثل هذا النوع من العمليات منح إجازته السنوية وفقاً للنظام.

وأكد أنه جرى جدولة المواعيد التي كانت مدرجه تحت اسم الطبيب لحين عودته على بقية الاستشاريين الموجودين بالقسم غير أن هناك مجموعةً من المرضى يصرون على إجراء العملية من قبل الطبيب الذي يتمتع بإجازته، مشيراً إلى أن المستشفى ملتزم بإجراء العمليات في مواعيدها بغض النظر عن اسم الطبيب.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بعد انفراد “المواطن” ونفي الصحة .. قرارات في 8 مديريات تؤكد تكليف أطباء أجانب لإدارة المراكز الصحية

المواطن – أحمد المسعود – الرياض تسببت تغريدة