تمتع طبيب العيون بإجازته يلغي عشرات العمليات بتخصصي #الطائف !

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

عبّر العديد من المواطنين بمحافظة الطائف عن ضجرهم الشديد بعد إلغاء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عشرات العمليات والمواعيد الخاصة بعلاج مشاكل النظر والتصحيح، بسبب سفر الطبيب المعالج.

وكشف المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ ” المواطن ” أنه لم يتم إلغاء مواعيد أو عمليات في تصحيح النظر وكل ما في الأمر أن أحد الأطباء المتميزين في إجراء مثل هذا النوع من العمليات منح إجازته السنوية وفقاً للنظام.

وأكد أنه جرى جدولة المواعيد التي كانت مدرجه تحت اسم الطبيب لحين عودته على بقية الاستشاريين الموجودين بالقسم غير أن هناك مجموعةً من المرضى يصرون على إجراء العملية من قبل الطبيب الذي يتمتع بإجازته، مشيراً إلى أن المستشفى ملتزم بإجراء العمليات في مواعيدها بغض النظر عن اسم الطبيب.