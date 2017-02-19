تنبيه #عاجل من الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على الطائف

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بورود تنبيه عاجل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تشكيلات سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع ورعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب بداية حالة الغبار وتبدأ من الساعة 7.10 وتستمر حتى الساعة 21.00 إلى مساء اليوم الأحد.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الإدارة تلقت تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد يشير إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وتبدأ الحالة من الساعة (7،10)، وتستمر إلى الساعة (21،00) مساء اليوم نفسه.

ونبه الشريف إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه ، جعلها الله أمطار خير وبركة ، سائلين المولى عز وجل السلامة للجميع .