تنسيق سعودي ماليزي في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية

المواطن – واس

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم، على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لماليزيا، وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية روحاني عبدالكريم.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات ،إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع.

واطلع الدكتور الغفيص، على أبزر جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية ،وسبل الاستفادة منها.

واتفق الجانبان, على الاستمرار في تنسيق العمل المشترك وتشكيل فرق فنية متخصصة بين الوزارتين للعمل على تطوير مذكرة تفاهم تعمل على تنظيم برامج التعاون في مجال التنمية الاجتماعية ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها إضافة إلى تبادل الخبراء والفنيين بين الوزارتين للعمل على نقل المعرفة والتطبيق الأمثل للبرامج المشتركة.