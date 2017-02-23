تواصل عملية التسجيل في حساب المواطن.. http://www.ca.gov.sa

المواطن – الرياض

تتواصل عملية تسجيل المواطنين في حساب المواطن للحصول على مستحقات الدعم، عبر هذا الرابط (هنا).

وكان ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن قد أكد بالأمس أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع إلا أن الدعم سيقدم لفئتين فقط.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “يحق لأي مواطن التسجيل في حساب المواطن ولكن الدعم سيقدم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط فقط حسب السياسة التي ستقر من المقام السامي”.

وكان حساب المواطن أعلن عن تدشين الحساب الرسمي لمركز خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للإجابة عن استفسارات المواطنين.

وأوضح الحساب عبر تويتر: “يسرّنا الآن خدمتكم وتلقّي جميع استفساراتكم عبر حسابنا الرسمي لخدمة عملاء برنامج (حساب المواطن) عبر @Citizen_care”.

وأوضح حساب المواطن أن مركز الاتصال على الرقم 19912 ما يزال يقدّم خدماته لكل من لديه استفسار في شأن التسجيل وكيفيته.

وكان حساب خدمة العملاء قد أكد أن صرف الدعم لمستحقيه سيكون قبل تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة والمياه.