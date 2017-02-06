توجيه #عاجل .. تعليق الدراسة بمدارس النطاق الأحمر بظهران الجنوب

المواطن - سعيد ال هطلاء - ظهران الجنوب

وجه مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد بن هباش الوادعي اليوم رسالة الى قادة المدارس بالنطاق الأحمر بنين وبنات وجه من خلالها الى تعليق الدراسة في مدارس النطاق الاحمر من غدا الى الخميس.

وقال في الرسالة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:فنظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة وحرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس”.

وتابع: “عليه فقد تقرر تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/5/10 إلى نهاية دوام يوم الخميس 1438/5/13. والنظر في إعادة نظام التوأمة لبعض المواقع التي تم التوجيه بإعادة الدراسة إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني حسب محضر اللجنة الامنية نظرا للعجز القائم في بعض التخصصات في تعليم البنات

حفظ الله بلادنا من كل مكروه وسدد قادتنا لكل خير”.