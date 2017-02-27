توظيف 150 من منسوبي “إنسان” بالشراكة مع “تانيا”

المواطن – الرياض

بحضور أمير منطقة الرياض وقع رئيس مجلس إدارة شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة محمد بن عجيان آل كتاب ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان” صالح بن عبدالله اليوسف والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان” بقصر الحكم اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية إنسان وشركة تانيا تقضي بتوظيف الشركة لأكثر من 150 من أبنائها ، ودفع رواتبهم ، بصفتهم كوادر تابعة تنظيميًا للشركة ، كما ستوفر لهم الرعاية الصحية عبر (التأمين الصحي).

بعدها استمع أمير منطقة الرياض إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها، وعدد المستفيدين منها، مؤكدًا أهمية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وواجب الاهتمام بهم ودعمهم في مجالات حياتهم العلمية والعملية.

ونوه بتأسيس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للجمعية ومتابعته لها ولأعمالها وإنشاء وتفعيل برامج عمل أثمرت إلى اليوم وقدمت لها الكثير، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يمد في عمره على أتم صحة وعافية.

وأعرب مدير جمعية إنسان عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته وتوجيهاته السديدة للجمعية، مبينًا أن أكثر من 2000 يتيم ويتيمة تم توظيفهم عبر برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، كما التحق أكثر من 700 طالب وطالبة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى 400 أرملة التحقن ببرامج محو الأمية.

كما تلتزم الجمعية بتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم تتفق مع المتطلبات الرسمية، إلى جانب متابعة أداء عملهم وانضباطهم وتقييمها، ورفع تقارير شهرية للشركة.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لشركة تانيا على مبادرتها الطبية، آملاً من القطاع الخاص تفعيل دوره الاجتماعي والخيري بما يعود على الجميع بالفائدة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة أن الشركة تتطلع لخدمة أبناء الوطن من هذه الفئة الغالية وتقديم العون لهم في حياتهم العملية، وهذا واجب على الجميع ومسؤولية اجتماعية عظيمة ، مقدمًا شكره للأمير فيصل بن بندر على دعمه وتعاونه البناء في هذه الاتفاقية داعيًا الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.

وبين أمين الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من الحس الوطني الذي تجسده شركة تانيا لدعم فئات المجتمع في كثير من المجالات، ودورها الريادي في المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على أن تكون إحدى الشركات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية وحث رجال الأعمال والمال بمحافظة الخرج على حذو هذه المبادرة ، مبيناً أن هذه الشراكة تعكس توجه الجمعية وشركة تانيا نحو تعزيز وتفعيل الرؤية الوطنية الطموح 2030م ، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الخيري لخدمة فئات المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لشركة تانيا لمبادرتها البناءة لخدمة فئة الأيتام، متمنياً لها المزيد من النجاح .