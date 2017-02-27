“توعية الأهل بالطرق المثلى للتعامل مع الطفل التوحدي” في الوطني للتوحد

المواطن - الرياض

أقام المركز الوطني لخدمات التوحد -التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض- ورشة عمل تدريبية بعنوان “اضطراب طيف التوحد المصاحب له فرط الحركة وتشتت الانتباه” بحضور 20 سيدة من أمهات الأطفال ذوي التوحد، وذلك ضمن برنامجه التثقيفي “توعية الأهل بالطرق المثلى للتعامل مع الطفل التوحدي”.

وتضمّنت الورشة -التي قدمتها الأخصائية ربا الفرا- العديد من المحاور، وأهمها: تعريف اضطراب طيف التوحد، والفرق بينه وبين اضطراب ضعف الانتباه، والمقارنة بين الأنماط السلوكية لأطفال ضعف الانتباه عامةً، والأنماط السلوكية لاضطراب طيف التوحد مع تعريف اضطراب النشاط الزائد، وتوضيح مدة الانتباه الطبيعي للطفل العادي ومدة الانتباه لذوي اضطراب طيف التوحد، وكيفية الفصل بين الاضطرابين، بالإضافة إلى عرض بعض الحقائق عن اضطرابات فرط الحرك وتشتت الانتباه وأنواعه، وأبرز الأعراض لكل نوع، وبعض الحقائق المهمة التي ينبغي معرفتها عن العلاج، كما صاحب الورشة تطبيقات عملية وعرض مرئي لكيفية عمل جلسات التخاطب للطفل التوحدي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج، واللقاءات، والدورات التي ينظمها المركز الوطني للتوحد بهدف تحقيق التواصل بين المركز وأهالي الأطفال ذوي التوحد لتوعية الأسر، وإشراكها في عملية تأهيل هذه الفئة للحياة التي سيخوضونها مستقبلًا.