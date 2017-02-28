توعية النشء تتصدر نقاشات مدير تعليم الشرقية ومفتي المنطقة

المواطن – عامر عسيري – الدمام

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس أهمية التعاون والتكامل بين تعليم الشرقية وكافة الجهات الحكومية والخاصة للاهتمام بالنشء وتقديم البرامج الهادفة لهم ، وزرع القيم الفاضلة ، وتوعيتهم من كافة الأفكار الدخيلة على ديننا الإسلامي وعلى عاداتنا وتقاليدنا.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور المديرس أمس الاثنين لمفتي المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري بفرع الرئاسة العامة للإفتاء بالمنطقة الشرقية، وذلك لتهنئته بتعيينه مفتياً للمنطقة خلفاً لفضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق.

وأضاف أن تعليم الشرقية يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص – يحفظه الله – على دعم مسيرة التعليم وتكريم متفوقيه ومتميزيه، وجهوده الدؤوبة والتي رسمت للمنطقة صورة متميزة من التطور، إلى جانب الدعم اللامحدود لقطاع التعليم من قبل معالي وزير التعليم .

وتابع أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعمل لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة 2030 وفق خططها ومشاريعها التعليمية والتطويرية برؤية ورسالة وقيم وطنية راسخة لبناء جيل مسؤول بكفاءات مهنية ومهارات حياتية عالية الجودة.