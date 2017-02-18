توقعات بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المملكة، يُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، نجران ، عسير تمتد إلى منطقة الباحة، كذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.