توقع رياح مثيرة للأتربة والغبار تعيق الرؤية على 7 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب الرياض، والشرقية، ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة يتوقع أن تهطل منها أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.