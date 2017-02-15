توقع هطول أمطار غزيرة على عسير وجازان

المواطن – الرياض

توقع خبراء الطقس أن يستمر تأثُر منطقة الخليج العربي، وأجزاء من الجزيرة العربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي،اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وحتى نهاية الأسبوع، على أن تستقر الأجواء كُلياً بعد ذلك في جميع دول المنطقة.

ونظراً لاندفاع كُتلة هوائية باردة عبر دول شرق المُتوسط نحو شمال الجزيرة العربية، بالتزامن مع استمرار توفر الرطوبة في طبقات الجو المُختلفة فوق الخليج العربي، وأجزاء من شبه الجزيرة العربية، يُتوقع استمرار تشكُل كميات من السُحُب الماطرة خلال الأيام القادمة، على جنوب غرب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من البلاد، ومرتفعات اليمن وصولاً لأجواء قطر والبحرين.

واليوم الأربعاء من المتوقع هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء من عسير وجازان، في حين تهطل أمطار متفاوتة الشدة عُموماً على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وغداً الخميس، تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي، وتهطل الأمطار بشكل مُتوسط إلى غزير عموماً في أجزاء من جنوب غرب ووسط المملكة وبعض المناطق الشرقية، وكل من قطر والبحرين تكون مصحوبة بالرعد في بعض المناطق، وفقًا لطقس العرب.

يوم الجُمعة، تنحسر الحالة الماطرة عن وسط السعودية ولكنها تبقى تؤثر على شكل أمطار متفرقة فوق المنطقة الشرقية، وبعض الجبال الجنوبية الغربية، وكُل من قطر والبحرين، على أن تبدأ الحالة بالانحسار الكُلي عن المنطقة اعتباراً من يوم السبت.