توقيع اتفاقيات قيمتها 6 مليارات ريال‎ غداً بين المملكة وماليزيا

المواطن – الرياض

يشهد منتدى الأعمال السعودي الماليزي الذي سيُعقد غداً في ماليزيا التوقيعَ على اتفاقيات ثنائية بين البلدين ستجلب استثمارات قيمتها 6 مليارات ريال.

وسيشهد اليوم الثالث لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبرزها اتفاقية بين كل من أرامكو ونظيرتها الماليزية “بتروناس” بشأن إنشاء مصفاة للبترول في ولاية جوهور الجنوبية بالقرب من الحدود مع سنغافورة، بقيمة استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ويشمل المشروع مصفاة للبترول ومجموعة أخرى من أعمال التنمية في قطاع البترول مثل مصنع للتنمية البتروكيماوية، حيث تقود شركة “بتروناس” الماليزية عملية تنفيذ المشروع، وذلك بعدما أعلنت نجاحها في تحقيق معدل 50% من تنمية مشاريعها الفعلية.

وكان اليوم الثاني لزيارة خادم الحرمين الشريفين قد شهد التوقيع على أربع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية وغيرها.

كما شهد اليوم الثاني كذلك 4 اجتماعات بين وفد المنظومة التجارية السعودية وممثلي الهيئات الاقتصادية الماليزية تم خلاله مناقشة وسائل الاستفادة من التجارب في تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى ماليزيا أمس في زيارة تستغرق أربعة أيام ضمن جولته الآسيوية الكبرى التي ستتضمن عدة دول من بينها الصين واليابان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وتحظى الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين باهتمام دولي وإقليمي، حيث تمثل دفعة قوية للعلاقات السعودية الآسيوية وتعكس حرص المملكة على فتح الأسواق أمام الاستثمارات الآسيوية في كافة المجالات.