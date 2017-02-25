توقيف نجل محمد علي كلاي في مطار بأمريكا لهذا السبب!!

المواطن – وكالات

أوقفت سلطات الهجرة بأحد مطارات ولاية فلوريدا الأمريكية الابن “محمد علي جونيور”، نجل بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، فقط لأنه مسلم.

وأوضح كريس مانسيني، المتحدث الرسمي باسم نجل بطل الملاكمة، أن “جونيور” -البالغ من العمر 44 عامًا- كان قادمًا في 7 فبراير الجاري من جامايكا برفقة والدته “خليلة علي”، فاقتادته سلطات المطار لغرفة صغيرة حيث تم استجوابه، وسؤاله مرتين: “هل أنت مسلم؟”، ورغبوا في معرفة من أين حصل على اسم “محمد” المدون على جواز سفره.

وأضاف مانسيني، أن “جونيور” يعتزم رفع دعوى ضد وزارتي الأمن الوطني والخزانة الأمريكية؛ بسبب ما تعرض له، وفقًا لـ”العربية نت”.

يذكر أن احتجاز نجل كلاي تم بعد أربعة أيام من إيقاف القاضي الاتحادي بمدينة سياتل الأمريكية، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، والخاص بمنع رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا.