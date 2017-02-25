تويتر تغلق هذه النوعية من الحسابات

المواطن – وكالات

بدأ موقع تويتر في إرسال إخطارات للمستخدمين يخبرهم فيها بأنه تم رصد نشاط يحتمل أن يكون مسيئاً على حساباتهم، وهو الأمر الذي يعني أن الموقع سيعمل على حجب تغريداتهم من الظهور بشكل واسع على تويتر.

وهذه الخطوة هي جزء من تحول أوسع نطاقاً لتويتر في التعامل مع الإساءة، إذ يعمل الموقع على غلق الحسابات التي تهين المشاهير بشكل خاص ويتخذ ضدها إجراءات عنيفة خاصة عند تكرار الإهانة وهو أمر لم يكن متاحاً من قبل، وتقول الشركة إن هذا يهدف إلى التقليل من انتشار الحسابات المسيئة.

ويأتي هذا التحول بعد توجيه انتقادات مستمرة لتويتر بسبب طريقة معالجة الإساءة على الموقع، إذ اتخذت الشركة في وقت سابق من هذا العام العديد من الخطوات التي تمثل عقاباً للأشخاص الذين يستخدمون لغة غير لائقة.