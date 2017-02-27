تويتر يدافع عن ترامب “فقط”.. ما سر العلاقة بينهما؟!

المواطن - وكالات

قدم موقع التغريدات الأشهر “تويتر”، في الأشهر الماضية العديد من المزايا التى تهدف للتصدي للمسيئين على الموقع، ولكن اتهم المستخدمون الموقع الأمريكي بتخصيص تلك الأدوات من أجل حماية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فقط على الموقع، دون الاهتمام ببقية المستخدمين حول العالم.

وكانت آخر هذه المزايا التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي ، وتعطي المتصيدين مهلة بعد كتابة تغريدات للاعتداء على المستخدمين الآخرين، وهذا يعني أنك إذا كتبت عبارات مسيئة لشخص ما داخل التغريدات سيتم إخطارك بأنه سيتم حجبها عن الغرباء لمدة 12 ساعة، بحسب موقع “ميرور” البريطاني.

وبدأ الناس على تويتر ملاحظة أن التغريدات التي يتم حجبها هي فقط الخاصة بالإساءة “لدونالد ترامب” والموجهة لحساباته المختلفة على الموقع، ولكن لا يتخذ أي إجراء إذا تمت الإساءة لحسابات المستخدمين الآخرين.