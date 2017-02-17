تويتر يستعد لمعاقبة مستخدمي المصطلحات غير اللائقة

المواطن - وكالات

أعلن موقع تويتر عن طريقة جديدة لفرض الرقابة على الأحاديث غير اللائقة على الموقع عن طريق تقييد حسابات المستخدمين المسيئين مؤقتا، إذ تم إخطار بعض المستخدمين عن فرض رقابة على حساباتهم لمدة 12 ساعة بعد استخدام لغة يراها تويتر مسيئة.

وبحسب موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فهذا الحظر المؤقت يحدث بعد كتابة بعض الكلمات الرئيسية مثل الهتافات العنصرية و لغة الخوف من المثليين واللغة المتحيزة ضد المرأة، ولكن لم يؤكد تويتر هذا الأمر.

وأوضحت الرسالة التى تظهر للمستخدمين عند فرض الرقابة على الحسابات: “خلق بيئة أكثر أمانا للناس للتعبير بحرية عن أنفسهم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمجتمع تويتر”.