تويتر يشتعل بهاشتاق #الأهلي_يطرد_البرقان

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد الهيكل التنظيمي للجان الاتحاد، حيث تم تعيين مرعي العواجي للجنة الحكام، وخالد بانصر للجنة الانضباط، ويوسف الجبر للجنة الاستئناف، وسعود الرومي لغرفة فض المنازعات، وتشكيل رابطة دوري الأولى برئاسة عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السابق.

كما قرر اتحاد الكرة تعيين خالد المقرن لإدارة عمليات كرة القدم، وطارق التويجري لإدارة لجنة الاحتراف، ونعيم البكر لإدارة للجنة المسابقات.

وتفاعلت الجماهير السعودية كثيرا مع قرار تعيين التويجري بدلا من البرقان في لجنة الاحتراف، ووجد هذا القرار سعادة كبيرة لدى مشجعي النادي الأهلي، الذين يرون أن البرقان كان يتعمد التعنت في القضايا الخاصة بناديهم، كما حدث مع اللاعب سعيد المولد، والذي ظهر بعد ذلك سلامة موقفه وتمكن من اللعب مع الفريق الأهلاوي.

ودشن الأهلاوية هاشتاج على “تويتر” جاء بعنوان “الأهلي يطرد البرقان”، حيث أكدوا من خلاله أن إدارة الأهلي كانت السبب الرئيسي في رحيل البرقان بعد أن أثبتت عدم صحة قرار لجنة الاحتراف في قضية المولد، موضحين أن البرقان كان ضعيف من الناحية القانونية والعملية.

وشارك وكيل اللاعبين ذيب الدحيم برأيه في مغادرة البرقان للجنة الاحتراف، حيث علق بقوله: “تحرر الاحتراف ممن أعاده إلى ماقبل عام الـ ٩٢م.. أستلم الإحتراف بعد العراب الدكتور صالح بن ناصر وأعادنا إلى زمن الـ ٧٠ عالم الهواة”.

وكتب الإعلامي محمد النمري: “النادي الأهلي يجري عملية استئصال لمرض عضال فاسد غزا جسد الكرة السعودية وبالتحديد في ( لجنة الاحتراف ) والحمد لله تكللت بالنجاح !”.