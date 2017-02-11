ثغرة أمنية خطيرة “جدًا” في سناب شات

المواطن - وكالات

وجد المهندس الفلسطيني أحمد بطو، المختص بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، ثغرةً في تطبيق التراسل المصور سناب شات.

وأكد بطو أن الثغرة تتيح إضافة أي شخص بدون موافقة الطرف الثاني، والاطّلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه.

ولفت إلى أن الثغرة خطيرة جدًا، وتتيح للقراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد.

وكشف عن أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات -التي وصفها بالمجنونة- في الفترة الأخيرة لتطبيق سناب شات بدون فحص عميق من الناحية الأمنية.

وأوضح أن الثغرة ليست هي الضرر الوحيد الذي قد يصاب به الضحية، حيث تتسبّب عملية الاختراق باقتحام خصوصيته وابتزازه مع الوقت.