ثغرة خطيرة بالفيديو.. صورك ليست آمنة على ويندوز 10!

المواطن - وكالات

قال تقرير حديث نشره موقع WindowsTeam إن هناك ثغرة خطيرة داخل نظام تشغيل Windows 10 Mobile تعرّض صورك للخطر.

وأوضح أن هذه الثغرة تسمح للغرباء بالاطّلاع على الصور، وتم اكتشافها من قبل الباحث الأمني الشهير Wallace Michael، وهي تسمح لأي شخص بالاطّلاع على الصور الموجودة على camera roll دون معرفة الرقم السري الخاص بك.

وبعث الباحث تحذيراته للمستخدمين بضرورة الحفاظ على هواتفهم بعيدًا عن أيدي الغرباء حتى لا يتمكّنون من مشاهدة الصور الخاصة بهم، فالخلل الجديد يحمل تداعيات أمنية خطيرة، حيث إنه موجود في شاشة القفل، ويسمح لأي شخص بالوصول إلى الصور المحفوظة على الجهاز.