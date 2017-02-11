ثغرة خطيرة في آي كلاود على آيفون

المواطن - وكالات

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ثغرةٍ بخدمة آي كلاود على هواتف آيفون، حيث تسبّبت في الاحتفاظ بسجل التصفّح على الإنترنت على خدمة التخزين حتى بعد حذفه نهائيًا.

أمّا من اكتشف هذه الثغرة، فهو Vladimir Katalov، الرئيس التنفيذي لشركة إلكم سوفت، ومقرها في موسكو، التي تبيع برامج لاستخراج البيانات من النسخ الاحتياطية على iCloud، وتعمل مع قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات، إذ عُثر عليها عن طريق الخطأ في أثناء تصفّح هاتفه الآيفون، وفقًا لمجلة فوربس.

وحتى الآن، لم يتم التعرّف على سبب الخلل، أو لماذا كان يجري تخزين البيانات لفترةٍ طويلة؟