ثلاثة أحياء في الرياض تدخل في مشروع خفض منسوب المياه الأرضية

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

وقّع رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 3 أحياء، مع شركة “أزميل” للمقاولات.

ويشمل العقد، الذي يأتي ضمن مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية التي تواصل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذها في العديد من المناطق المتضررة في المدينة، أحياء:

العارض

لبن- 2

طويق 9 – المعروف بمخطط الموسى.

شبكات جديدة بطول 26.5 كلم:

ويضمُّ نطاق العمل في المشروع، تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية في (حي العارض) بطول 11.5 كيلو متر، وتنفيذ مشروع في (حي لبن – 2) بطول خمسة كيلو مترات، لتضاف إلى مشروع آخر في الحي نفسه يجري تنفيذه حالياً بطول سبعة كيلو مترات، إلى جانب تنفيذ مشروع في (حي طويق – 9) بطول 10 كيلو مترات، لتضاف إلى المشروع الجاري تنفيذه في الحي نفسه بطول 20 كيلو مترًا، لتبلغ بذلك أطوال الشبكة في حي طويق بعد اكتمال المشروع 30 كيلو متراً.

وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من شبكات لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض، أكثر من 379 كيلو مترًا، شملت معظم الأحياء المتضررة في العاصمة، في الوقت الذي يجري فيه العمل حالياً على تنفيذ شبكات جديدة لخفض منسوب المياه الأرضية، بمجموع أطوال يزيد عن 160 كيلو مترًا في المناطق المتضررة من كل من أحياء: الياسمين، الصحافة، العقيق، الربيع، الوادي، طويق، العزيزية، ظهرة لبن، الفيصلية، والمناخ.

دراسات ميدانية:

وتنطلق هذه المشاريع من البرنامج العلاجي الذي وضعته الهيئة العليا، بغية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في أجزاء من المدينة، بعد إجراء سلسلة من المسوحات الميدانية، والدراسات لتحديد أسباب المشكلة ومصادرها، والتي بينت أن الطبيعة الجيولوجية للأراضي ذات النفاذية الضعيفة جداً، تمنع وصول كميات المياه المتسربة من المصادر المختلفة إلى باطن الأرض، مما أدى إلى تراكم المياه المتسربة بالقرب من سطح الأرض ووصولها إلى السطح في العديد من المواقع. وعلى ضوء ذلك وضعت الهيئة العليا البرنامج العلاجي للمشكلة.

برنامج علاجي:

ويتكون البرنامج الذي تمّت المصادقة على تنفيذه، من أربعة اتجاهات رئيسة، هي:

التحكم في المصادر المسببة لارتفاع منسوب المياه الأرضية. تخفيض منسوب المياه الأرضية المرتفع إلى مستويات آمنة، بناءً على ظروف كل منطقة والخدمات والمرافق العامة المتوفرة فيها وخواص المياه الأرضية فيها. تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية المنشآت والمرافق العامة القائمة والمزمع إنشاؤها من آثار ارتفاع منسوب المياه الأرضية. وضع برنامج للمراقبة المستمرة لمنسوب ونوعية المياه الأرضية والسطحية، من خلال تطوير نماذج رياضية للتعرف على حركة المياه الأرضية الحالية ومناسيبها وتقدير حركتها في المستقبل.

نتائج أوّلية:

وساهمت مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية في أحياء المدينة، في الحد من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية والتأثيرات السلبية، التي كانت تحدثها هذه المشكلة على أساسات المباني والطرق والأرصفة، وشبكات المرافق العامة تحت الأرض، وتخفيض منسوب المياه الأرضية في هذه الأحياء إلى مستويات آمنة.

وبمشيئة الله، ستتحقق المعالجة الدائمة لهذه لمشكلة بعد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في أحياء المدينة كافة.