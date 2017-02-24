ثنائي أهلاوي وغياب هلالي في التشكيلة المثالية للجولة الأولى الآسيوية

المواطن ـ محمد سلام

حضر ثنائي النادي الأهلي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا التي نجح خلالها الملكي في تحقيق فوز مهم على بونيدكور الأوزبكي، بهدفين نظيفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة، “الجوهرة المشعة”.

ولم يدخل في التشكيلة أي لاعب من نادي الهلال بعد تعادله الإيجابي مع بيروزي الإيراني، 1 ـ 1، وكان لنادي جوانزو النصيب الأكبر من لاعبيه في التشكيلة المثالية بـ 3 لاعبين، حيث تقدمهم البرازيلي باولينو، وليو لس، ويانغ سي في وسط الملعب، بجانب سلمان المؤشر من الأهلي.



وكان خط الهجوم من نصيب المغربي لاعب لخويا القطري يوسف العربي، بجانب ديوب لاعب الجزيرة الاماراتي، وفي خط الدفاع، جاء ماكينو وإسماعيل أحمد من العين الإماراتي، وبرومارك وريم سو.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الأندية السعودية في الجولة الأولى الآسيوية جاءت بفوزين من نصيب التعاون 1-0، والأهلي 2-0، فيما تعادل الهلال 1-1، وخسر الفتح 1-0.