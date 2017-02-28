جائزة “ازددنا جمالًا” بمناسبة قرب زيارة الملك للأردن.. هذه تفاصيلها

المواطن_ نوف العايد

بمناسبة الزيارة الكريمة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للأردن أواخر شهر مارس القادم، أعلن المكتب الاعلامي بسفارة المملكة لدى الأردن، عن البدء باستقبال طلبات الترشح لجائزة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ” للإبداع ” للمواطنين والمقيمين.

وجاء في بيان صرّح به مدير المكتب الإعلامي المتحدث الرسمي بالسفارة الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله العنزي ‘ زودت آل”المواطن” بنسخه منه ، أن الجائزة تحمل عنوان: ” ازددنا جمالاً ” وتتحدث عن عمق العلاقة والأخوة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين العربية السعودية والأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة الزيارة الكريمة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين للأردن.

وبيّن العنزي أن الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين الأردنيين، بالإضافة إلى المقيمين على الأراضي الأردنية من كافة الجنسيات ولكافة الفئات العمرية من كلا الجنسين سواء كانوا محترفين أو هواة، وتنقسم الجائزة إلى فرعين هما: مسابقة أفضل مقال ” على أن لا يتحاوز المقال 600 كلمة” ، ومسابقة أجمل لوحة فنية” على أن يكون حجم اللوحة مقاس a3 أو a4 “، و”أوضح” العنزي ” سيمنح الفائز بالمركز الأول من كل فرع مبلغاً مالياً ومقداره 2000 دينار أردني، كما سيتم منح الفائز بالمرتبة الثانية من كل فرع مبلغاً قدره 1000 دينار أردني، أما الفائز بالمرتبة الثالثة من كل فرع فسيحصل على رحلة عمرة مجانية .

وعن شروط المسابقة، كشف العنزي، عن أن المقالات أو اللوحات يجب أن تكون من إبداع المتسابق شخصياً وأن لا تكون قد نشرت سابقاً في أي صحيفة أو موقع سواء إلكترونياً أو ورقياً، وأن لا تكون قد دخلت في أي مسابقة أخرى، مبيناً أن السفارة ستقوم بنشر المقالات واللوحات المناسبة والتي سيتم اختيارها للدخول في المسابقة، على صفحة السفارة في فيس بوك وتويتر لعرضها أمام متصفحي وزوار الصفحة ثم يتم إحصاء عدد الإعجابات والرتويت التي حصلت عليها كل لوحة ومقالة، ومن تحصل على أكثر عدد من الإعجاب والرتويت تحصل على الجائزة وفقاً للإحصائية.

وأضاف العنزي أن من شروط المسابقة الحق للسفارة بنشر المقالات واللوحات في مواقعها الخاصة والرسمية او بوسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم تحديد موعد لاحقاً يوضح من خلاله وقت وكيفية استلام الجائزة.

وأشار العنزي إلى أن الجائزة التي أطلقها سمو السفير الأمير خالد بن فيصل آل سعود تيمناً بالزيارة التاريخية التي ستجمع بين صاحبي الجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين تهدف إلى إبراز العلاقة الأخوية التاريخية المتميزة، والعلاقات الثنائية المتفردة والوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من صلة الدم والنسب والمنطلقات والاهداف الواحدة، وأن هذه الصلة لم تبن بين يوم وليلة، فقد نشأت عبر الأعوام والعقود والقرون، وتراكمت عناصرها ومكوناتها إلى أن استخلصت منها عصارة تجربة تعد من التجارب النادرة والثمينة، ما يستوجب علينا كأفراد تكريس قيم اللقاء التاريخي الذي سيجمع القائدين الشقيقين على أرض الواقع، ويدعونا لمزيد من التعاون والتضامن، وإلى تطوير المنجز وعدم التفريط فيه .

وبين أنه سيبدأ استقبال المشاركات اعتباراً من شهر مارس القادم، وسيتم عرض اللوحات الفنية والمقالات المناسبة على صفحتي السفارة بالفيس بوك وتويتر ابتداءً من تاريخ 14 مارس 2017م ، وسيستمر لمدة أسبوع من تاريخه.