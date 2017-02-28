جازان دوريات المجاهدين تتصدى لتهريب 3400 ذخيرة حية في #الدرب

المواطن ـ جازان

ضبطت دوريات المجاهدين في القطاع الشمالي من محافظة الدرب، في منطقة جازان، كميات كبيرة من الذخيرة الحية، قبل تهريبها إلى داخل المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز، أنَّ دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب اشتبهت في مركبة من نوع “هايلوكس غمارة 2016″، آتية من الريث باتجاه مركز الفطيحة.

وأبرز ابن قزيز أنّه “جرت متابعة وتوجيه النداء لقائد المركبة بالتوقف، إلا أنه لم يمتثل للأمر، وتم إطلاق طلقات تحذيرية، إلا أنّه واصل سيره”، مشيرًا إلى أنَّ “الدورية قامت بإعطاب أحد إطارات المركبة، وإجباره على الوقوف”.

وأضاف “الدورية قامت بضبط المركبة، بعد فرار قائدها”، مبرزًا أنّه “عند تفتيش المركبة عثر داخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش”، مشيرًا إلى أنه “جرى إحالة المضبوطات لجهة الاختصاص”.

من جانبه، أكّد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أنَّ “رجال المجاهدين بالمرصاد لمجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان، ومتابعة سعادة مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد”.