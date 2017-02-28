جامعة الإمام تنفي رفض موظفة إدارة السلامة والأمن تقديم المساعدة لإحدى طالباتها

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار الدكتور عبد الرحمن النامي، ما تردّد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض موظفة إدارة السلامة والأمن بالجامعة تقديم المساعدة الطبية لإحدى طالبات الجامعة التي تعرّضت لإصابةٍ في قدمها نتيجة ارتطامها بباب سيارتها الخاصة، صباح اليوم.

وقال النامي إنه في صباح اليوم، الإثنين، حضرت إحدى الطالبات بسيارتها الخاصة الذي يقودها سائقها، وفي أثناء نزولها من السيارة، تحرّك السائق، الأمر الذي أدّى إلى ارتطام قدم الطالبة بباب السيارة في أثناء تحرّكها، حيث نتج عنه كدمة في قدمها، وقد دخلت الطالبة إلى موظفة الأمنن وأخبرتها بما حدث معها، وطلبت الموظفة منها الذهاب إلى العيادة الطبية الموجودة في مدينة الملك عبد الله للطالبات، حيث رافقتها الموظفة للعيادة، وقابلت الطبيبة التي أجرت لها الإسعافات الأولية، ومن ثمّ طلبت منها الذهاب مباشرةً إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة للاطمئنان عليها، وذهبت الطالبة برفقة موظفة السلامة والأمن إلى مركز الخدمات الطبية في الجامعة، حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، وقد خرجت الطالبة برفقة والدتها.

وبيّن النامي أن مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل، تابع حالة الطالبة بشكلٍ مباشر حتى خروجها من مركز الخدمات الصحية سالمة، ولله الحمد.

وأكد النامي أن جميع ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأن كل ما حصل هو موثق لدى إدارة السلامة والأمن وإدارة الخدمات الطبية في الجامعة.​