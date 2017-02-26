جامعة الشمالية تمنح أول شهادة ماجستير

المواطن - عرعر

حصلت الطالبة منى بنت غربي مياح العنزي، صباح يوم الأحد، على درجة امتياز في أول رسالة ماجستير بجامعة الحدود الشمالية تقدمت بها في مسار الأدب والنقد، تحت عنوان “الحجاج في شعر الأحزاب السياسية في العصر الأموي”، وذلك على مسرح كلية التربية والآداب في شطري الطلاب والطالبات، حيث تم بثّها عبر تقنية البث المرئي “الفيديو كونفرانس”.

وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتور سعيد أحمد الأيوبي (مشرفًا ومقررًا) من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الحدود الشمالية، والدكتور محمد محمد وراوي (مناقشًا داخليًا) من قسم اللغة العربية بجامعة الحدود الشمالية، والدكتور صالح بن سعيد الزهراني (مناقشًا خارجيًا) من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.

وعرضت الطالبة ملخصًا لرسالتها بيّنت فيه أن دراستها تهدف إلى التعرف على الحجاج والمحاججة في شعر الأحزاب السياسية في العصر الأموي، مثل الخوارج والشيعة والزبيرية وغيرها، وأنها استخدمت في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت في رسالتها إلى أن الحجاج في شعر الأحزاب السياسية في العصر الأموي تمحور حول أحقية الخلافة.

وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير بامتياز في مسار الأدب والنقد بقسم اللغة العربية، وذلك بعد الأخذ بالملاحظات الشكلية التي أبدتها لجنة المناقشة.