جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف معيدين ومعيدات للابتعاث

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توفّر وظائف معيدين ومعيدات للابتعاث في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلّياتها.

وأبرزت الجامعة أنها سوف تمكّن شاغلي هذه الوظائف من إكمال دراستهم العليا خارج المملكة في تخصصات صحية، وتخصصات أكاديمية مساندة أخرى.

وأشارت إلى أنه: “يتأهّل الملتحقون بالوظائف المُعلن عنها للعمل بكليات الجامعة في الرياض، وجدة، والأحساء، والعمل في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني”.

وحدّدت الجامعة ضوابط عامة للراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائفها، ومنها:

الحصول على مؤهل البكالوريوس كحدٍ أدنى.

ألّا يقل التقدير العام عن جيد جدًا.

ألّا يكون قد مضى أكثر من 3 أعوام على التخرج.

وبيّنت أنه: “يبدأ التقديم الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 1 مارس 2017م، وينتهي الجمعة 3 رجب 1438هـ، الموافق 31 مارس 2017م، وتتوفر استمارة التقديم على موقع الجامعة من خلال رابط فرص المعيدين والمعيدات، webservices.ksau-hs.edu.sa/tascholar2017/“.

وأضافت: “سيتم إبلاغ المتقدمين والمتقدمات بمواعيد مقابلاتهم الشخصية عبر البريد الإلكتروني، وذلك حسب توفّر التخصص المطلوب”.

وللاطّلاع على التخصصات، يمكنك الدخول من هنا www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/Announcement/Documents/TA2017.pdf.

وللاستفسار: الاتصال على هاتف رقم 4292039-11-966+، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: Ta.info@ksau-hs.edu.sa.