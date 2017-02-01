جامعة جدة تدعو المتقدمين لرفع مستندات التوظيف إلكترونيًا

المواطن - وليد الفهمي- جدة

دعت جامعة جدة المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الإدارية والصحية المعلن عنها سابقًا لاستكمال الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة الخاصة بهم إلكترونيًا.

وبينت الجامعة أنه سوف يسمح برفع المستندات اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة شهر.

وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي أن تسليم جميع المستندات للمتقدمين والمتقدمات المعلن عنها سابقًا سوف يتم عن طريق رفعها إلكترونيًا عبر رابط خاص بموقع الجامعة وخلال الفترة المحددة المعلنة ولن يقبل التسليم اليدوي.

مشيراً إلى أن فترة رفعها يعقبها مرحلة فرز إلكتروني سوف يعلن عن موعدها لاحقًا ، ومن ثم تتم دعوة من تتحقق فيهم الشروط من المتقدمين والمتقدمات للمقابلة الشخصية والمفاضلة والتي سوف تعلن في حينها .

وأوضح أن الجامعة تستقبل الطلبات إلكترونيًا نظرًا للأعداد الكبيرة للمتقدمين والمتقدمات ، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي أعلنتها جامعة جدة وعددها (125) وظيفة إدارية وصحية بلغ نحو (80 ألف) متقدم ومتقدمة.

لرفع الملفات اضغط (هنا).