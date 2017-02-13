جامعة طيبة تقدم منح دراسية مجانية لمصابي الحد الجنوبي

المواطن – الرياض

أعلن مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني عن تقديم منح دراسية مجانية في التعليم عن بعد بمرحلة البكالوريوس لعدد من مصابي الحد الجنوبي والذين استضافهم بيت منطقة المدينة المنورة في مهرجان الجنادرية مؤخراً للدراسة في جامعة طيبة العام القادم.

‎وعبر السراني عن اعتزازه وفخره بما يقدمه جنودنا من تضحيات لحماية الوطن ومكتسباته تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وأن الملاحم التي سطروها في الحد الجنوبي تؤكد مدى تشرفهم في حماية الوطن.

‎وأشار إلى أن الجهات المختلفة تساهم في تكريم شهداء الوطن والمصابين وتساند أسرهم نظير تضحياتهم في ميدان الشرف، لافتاً إلى أن جامعة طيبة ستتيح لعدد من مصابي الحد الجنوبي الذين استضافهم بيت المدينة المنورة في الجنادرية الفرصة لدراسة البكالوريوس عن بعد مجاناً تقديراً لتضحياتهم.

‎وأكد أن الجامعة ستواصل دعمها للجنود الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم للوقوف معهم وستقدم العديد من الفعاليات والخدمات التي تسلط الضوء على هذه التضحيات.

‎وكان السراني قد قام بزيارة لبيت منطقة المدينة المنورة في مهرجان الجنادرية وتجول بين جنباته وأركانه، والتقى ببعض المصابين في الحد الجنوبي والذين استضافهم بيت المدينة في الجنادرية واحتفى بهم.