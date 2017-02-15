جحفلي: دوري جميل طموحنا.. وهذه رسالتي لجماهير الهلال !

المواطن ـ محمد سلام

أكد مدافع نادي الهلال، محمد جحفلي، أن الحصول على بطولة دوري جميل للمحترفين هو الهدف الرئيسي للاعبي الهلال خلال الموسم الحالي، مطالباً جماهير الزعيم بالحضور المكثف خلال الفترة المقبلة الحاسمة في تحديد هوية البطل.

تصريحات جحفلي جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب رامون دياز للحديث عن لقاء الغد أمام الخليج في الجولة 19 من دوري جميل.

وقال اللاعب: “طموحنا تحقيق الدوري، وبإذن الله نحقق الثلاث نقاط غداً”، مضيفاً: “نحن الآن في المنافسة لتحقيق الدوري وحضور الجماهير مطلب لنا هذه الأيام”.