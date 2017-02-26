جدل بعد فيديو سيدة تغني في سيارة وزوجها يقبّل يدها !

المواطن - الرياض

حالة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب هو مقطع فيديو لسيدةٍ سعودية تغني في السيارة، بينما يقبّل زوجها يدها.

وبيّن المقطع حديث السيدة عن ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد السعودية، وأيضًا احترام قوانين المرور، مطالبة الشباب بالالتزام بهذا، ومدللة على قولها بربط الحزام الخاص بالسيارة.

ولم يكن الأمر مجرد حدث، بل تفاوتت ردود الأفعال ما بين مرحّب بتصريحات السيدة، ولكن في المقابل، تعجّب بعضهم من غنائها وسماح زوجها بذلك، وإن كان الطرف الثاني هو الأقل تفاعلًا على مقطع الفيديو.

ورأى آخرون أن المقطع لا يوجد به أي خدش للحياء، بل هو تعبير عن الحب بين الزوج وزوجته، وهو ما ليس عيبًا.

ومن آنٍ لآخر، تظهر على الساحة الإلكترونية مقاطع فيديو مماثلة، ولكن من الواضح ازدياد عدد هذه المقاطع المصورة، وهو ما يعتبره محلّلون نفسيون كآثار طبيعية للتطور التكنولوجي والتصوير، وإن حذّروا من ازدياده لأنه قد يهدد الخصوصية المجتمعية.