جروس: الإصابات أرهقتنا.. أنجوس: هناك ما عكّر التنافس!

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه تأثّر كثيرًا بالإصابات التي حدثت في خط الدفاع، مبديًا سعادته بتحقيق الفوز على القادسية، 3 ـ 1، في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك، والتأهّل إلى دور الـ 8 من المسابقة.

وقال جروس في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “كثرة الإصابات في المناطق الدفاعية أحرجتنا كثيرًا هذا الموسم، ولدي وفرة في البدلاء، وأهدف إلى الاستقرار محليًا وخارجيًا”.

ومن جانبه، ذكر مدرب القادسية أنجوس: “كنا ننتظر مباراة كبيرة وأكثر تنافسية، لكن هناك ما عكّر التنافس بالملعب.. وفخور بلاعبي فريقي”، مضيفًا: “بالرغم من كل ما حصل، حاولنا في الشوط الثاني، وأضعنا جزائية.. ولن أتحدث عن التحكيم”.