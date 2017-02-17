جروس للأهلاوية: الدوري صعب.. سنركز على الآسيوية

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب هزيمة فريقه أمام النصر بهدفين دون رد في الجولة الـ 19 من دوري جميل، حيث أكد أن الراقي باتت فرصته صعبة للغاية في الحصول على بطولة الدوري، مطالبًا بالتركيز على البطولة الآسيوية.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: “فقدنا أمام النصر الإرادة والطموح، وتهيّأت لنا فرصتين خلال الشوط الأول، بينما نجح النصر في التسجيل.. علينا ترتيب صفوفنا، والاستعداد الأمثل للدخول في البطولة الآسيوية خلال الأسبوع القادم”.

وأضاف المدرب: “بعد خسارة اليوم، أصبحت فرصتنا صعبة في الدوري، وإن كان ليس هناك مستحيل، فما زال الدوري لم ينتهِ”، مختتمًا بقوله: “لدينا مباراتين هامتين في دوري أبطال آسيا خلال الفترة القادمة، وعلينا تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير الأهلاوية”.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.