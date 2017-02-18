جستنية: الشباب يخوف وأفضل من الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنية أن نادي الشباب قدّم مستوى أفضل خلال الشوط الأول من مباراته أمام نادي الاتحاد التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وقال جستنية عقب نهاية الشوط الأول: “الليث قدّم مستوى أفضل بمراحل عن النمور.. كان منظمًا ورائعًا في تمرير الكرات واستلامها.. انقضاض لا مجال فيه للتهاون والاستهتار.. بصراحة الشباب يخوف”.

وشهد الشوط الأول تألّق حارسي مرمى الفريقين منصور جوهر وفواز القرني، حيث تصدّيا إلى الفرص التي أتيحت للاعبي الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى 6 نقاط، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع حاليًا برصيد 38 نقطة، فيما يتصدّر الهلال برصيد 47 نقطة، أمّا الشباب، فيبحث عن تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 26 نقطة.