جستنية لـ “إعلام الجبناء” بعد فشل استعادة نقاط الاتحاد : “يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنية انتقادات حادة إلى بعض الإعلاميين الذين وصفهم بـ”الجبناء”، واتهمهم بأنهم كانوا السبب في الأزمات التي لاحقت الاتحاد على مدار السنوات الماضية من خلال أطروحاتهم الخاطئة.

وقال جستنية في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “لا بارك الله في إعلام الجبناء، نسوا أنهم كانوا السبب في كل ما يحدث للاتحاد حاليًا، وتراهم الآن من خلال أطروحاتهم (يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته)”.

وكانت جماهير نادي الاتحاد -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قد وجهت هجومًا حادًا على بعض الإعلاميين الذين أكدوا على أن نقاط الاتحاد التي تم خصمها ستعود من جديد، وهو ما ثبت عدم صحته، اليوم، بعد إرسال لجنة الانضباط -التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا- خطابًا إلى محامي نادي الاتحاد برفض التماس بإعادة النقاط.

وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بدوري جميل للمحترفين، وذلك بسبب المستحقات المالية السابقة التي لم يسددها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني “مانسو”.

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يوجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، متساويًا مع الفريق النصراوي برصيد 41 نقطة لكلٍ منهما، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال.