“جسر الوفاء” يواصل تكريم رواد التعليم المتقاعدين بالقنفذة

المواطن – عبدالله النخالي – القنفذة

قام مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي وعدد من قيادات الإدارة، بزيارة مدير تعليم القنفذة الأسبق الأستاذ بلغيث بن حمد القوزي ، وذلك ضمن برنامج “جسر الوفاء” الذي ينفذه قسم العلاقات العامة بالإدارة، ويستهدف زيارة المتقاعدين ممن تركوا أثراً وبصمة واضحة على الميدان التعليمي.

وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن فكرة البرنامج تدور على تقديم الشكر والعرفان لمن أفنوا حياتهم في مجال التعليم، مؤكدًا أن هذه الزيارات وفاء لهم ومد لجسور الود والتواصل معهم، تشتمل على حديث الذكريات والمواقف التربوية والتعليمية والحياتية عامة.

من جهته قدم بلغيث القوزي شكره وتقديره لمدير التعليم “الزاحمي” والوفد المرافق له على زيارتهم له ، وأثنى على البرنامج وأهدافه وغاياته النبيلة .

ويعد “القوزي” من الشخصيات التربوية القديرة في المجال التربوي والتعليمي بخدمته البالغة 39 عاماً متنقلاً بين مكة والليث وانتهاءً بالقنفذة عمل خلالها مديراً لتعليم الليث من عام 1418هـ إلى عام 1423هـ ثم مديراً للتعليم بمحافظة القنفذة من عام1423هـ إلى أن تقاعد نظاميًا عام1427هـ.

هذا وقد شمل وفد الزيارة عدداً من القيادات التعليمية والإدارية .

