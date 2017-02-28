جلسة خاصة قريبًا بين بلدي الدمام ومسؤولين بأمانة الشرقية بسبب “الأمطار”

المواطن - فهد الحشام - الدمام

طالب المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية بعقد جلسة خاصة مع أمانة المنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة تداعيات الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية مؤخرًا، كما أوصى المجلس بتشكيل فريق لإدارة الأزمات للتعامل مع القضايا الطارئة بحاضرة الدمام.

ويعتزم عدد من أعضاء المجلس البلدي تشكيل فريق لزيارةٍ ميدانية لحي العزيزية للوقوف على الآثار الناتجة عن الأمطار التي هطلت مؤخرًا.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس البلدي، أمس الأول، لمناقشة تداعيات الأمطار بحاضرة الدمام.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي للمجلس البلدي، خالد علي البنعلي، مضيفًا أن الاجتماع الطارئ جاء انطلاقًا من حرص المجلس البلدي على مواكبة جميع القضايا والأحداث التي تهم سكان حاضرة الدمام، كما أضاف أن الاجتماع تضمّن طلب عقد جلسة خاصة بين المجلس البلدي، وأمين المنطقة الشرقية، ورؤساء البلديات لاستعراض مشاريع تصريف مياه الأمطار في الحاضرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومواقعها، وتكلفتها، وسعة تصريفها، وأسماء المقاولين والمشرفين عليها، ومسؤولي الأمانة الذين أداروا هذه المشاريع ووافقوا عليها، وأرقام سعة مياه الأمطار التي تم التعامل معها من قبل الأمانة عن طريق المحطات أو وايتات الشفط ومقارنتها بالمستويات العالمية، وخطة الأمانة الاحترازية التي قامت بها خلال فترة أزمة الأمطار من توفير وايتات شفط وغيرها للحد من تجمعات المياه، وخطة الأمانة المستقبلية لمعالجة الخلل في تصريف الأمطار سواء في الشبكات الحالية والمستقبلية أو صيانة الطرق المتضررة، وكذلك طلب تقرير عن الأضرار التي حصلت خلال موجة الأمطار، وما مسؤولية الأمانة تجاهها؟

وشهدت الجلسة مبادرة من العضو المهندس مبارك البجاش، والمتمثلة في إنشاء موقع إلكتروني خاص لحصر الأسماء المتضررة من الأمطار لاتخاذ اللازم حيالها، على أن يتم الإعلان عن عنوان الموقع وآلية التسجيل في وقتٍ لاحق.