جماهير الاتحاد غاضبة من وليد الفراج

المواطن ـ محمد سلام

وجهت جماهير نادي الاتحاد -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- هجومًا حادًا على لإعلامي وليد الفراج بعد تداول أنباء مؤكدة تفيد بأن لجنة الانضباط -التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا- أرسلت خطابًا إلى محامي نادي الاتحاد برفض التماس إعادة النقاط وإقفال الملف.

وكان الفراج قد غرّد -قبل يومين- وأكد على أن نقاط الاتحاد ستعود بشكلٍ مؤكد، لكنه عاد اليوم ليعلن: “الفيفا يجدد رفض إعادة النقاط، بيان نادي الاتحاد سيكشف كل الحقيقة، كرسبو محامي العميد يجب إيقاف التعامل معه، تعامل باستخفاف بالرغم من خطورة القضية”.

واتهم الاتحاديون الفراج بأنه ذكر معلومة دون التأكد من حقيقتها، وتسبب في صدمة عشاق العميد الذين تفاءلوا بإعادة النقاط الـ 3 التي ستساهم بشكلٍ كبير في اقتراب الفريق أكثر من صدارة دوري جميل للمحترفين.

وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بدوري جميل للمحترفين، وذلك بسبب المستحقات المالية السابقة التي لم يسددها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني “مانسو”.

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يوجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، متساويًا مع الفريق النصراوي برصيد 41 نقطة لكلٍ منهما، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال.