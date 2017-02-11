جماهير النصر تختار أفضل لاعب في مباراة الوحدة

المواطن ـ محمد سلام

شارك نحو 58 ألف مشجع نصراوي في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للنصر على موقع “تويتر” حول أفضل لاعب خلال مباراة الفريق بالأمس أمام الوحدة، وذلك ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.

واختارت جماهير النصر المدافع عبد الله مادو رجلًا للمباراة، وقال حساب العالمي الرسمي على (تويتر): “جماهير النصر تختار الكابتن عبد الله مادو كأفضل لاعب بمباراة النصر والوحدة، وذلك عبر الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 58 ألف مشجع”.

وكان مادو قد أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخير من عمر اللقاء، وسجّل بعد ذلك أحمد الفريدي هدف الفوز، لينتهي اللقاء بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف وحيد.