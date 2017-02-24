جماهير النصر تختار أفضل لاعب في مواجهة النهضة

المواطن ـ محمد سلام

كشف حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر” أن جماهير العالمي اختارت المهاجم نايف هزازي ليكون أفضل لاعب في مباراة الفريق الماضية أمام النهضة في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الفريق النصراوي بهدفين مقابل لاشيء.

وقال حساب النصر في تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا من جماهير العالمي: “جماهير النصر تختار الكابتن نايف هزازي كأفضل لاعب في مباراة النصر والنهضة”.

وكان نايف هزازي قد شارك كلاعب بديل في مباراة النهضة، ونجح في إحراز هدفي الفوز في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويلعب النصر في دور الثمانية مع نادي الهلال يوم 2 أبريل المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.