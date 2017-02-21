جمعية أرفى تقيم العشاء الخيري ” الوشاح البرتقالي “

المواطن – الدمام

برعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، تقيم جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد العشاء الخيري الأول ” الوشاح البرتقالي ” مساء غد الأربعاء بفندق الشيراتون بالدمام.

من جانبها أوضحت فاطمة الزهراني، نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام، أن رعاية حرم أمير الشرقية لهذا العشاء الخيري لهو أكبر دعم لجمعية أرفى، سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتها.

وأضافت الزهراني أن هذا العشاء الخيري أحد مناشط الجمعية الإجتماعية هذا البرنامج والذي يهدف إلى مد جسور التواصل مع جميع فئات المجتمع بهدف التعريف بالجمعية وبرامجها وخدماتها، كما يُساهم هذا البرنامج بإتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع بدعم برامج الجمعية ماديا من خلال الحضور والمشاركة بالفعاليات المُعدة لهذا البرنامج.

وتؤكد الزهراني من خلال حديثها إن الجمعية تحرص كل الحرص على تقديم كافة أنواع الدعم الذي يحتاجه المستفيدين وتفعيل برامجها بما يتناسب مع الحالات المسجلة بالجمعية، وبنفس الوقت لاتنسى دورها التوعوي والذي سيكون له أبلغ الأثر بالمجتمع حيث أشارت إن كلاهما يمشيان بخطين متوازيين، ومن تلك البرامج التوعوية برنامج سفراؤنا والذي انطلق مؤخرا في عدد من مدارس المنطقة الشرقية بهدف التعريف بمرض التصلب العصبي المتعدد.