جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تنظم يوماً صحيًّا لسكان المجمعات

المواطن – حمد الجمهور – الرياض

نظمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري للسكان يوماً توعوياً صحياً عن صحة الفم والأسنان بالتعاون مع مركز طب الأسنان ممثلاً (بقسم طب الأسنان الوقائي) بمدينة الملك سعود الطبية وذلك بمجمع الإسكان الثاني بالرياض للقسمين الرجالي والنسائي.

وتم خلال اليوم تقديم عدد من المحاضرات والأفلام التثقيفية الصحية بمشاركة نخبة من الأطباء والطبيبات في مختلف التخصصات، وبمشاركة أطباء من قسم إصلاح الأسنان وقسم التقويم، إضافة إلى إجراء فحوصات وكشف على أسنان الأطفال من خلال عيادة متنقلة وتطبيق مادة (الفلورايد فارينش) للوقاية من التسوس، وتوزيع هدايا لهم من قبل الجمعية ومركز طب الأسنان، كما تم تقديم فحص واستشارات طبية للحضور من الرجال والنساء.

وألقى المهندس علي العبودي الأمين العام للجمعية كلمة ذكر فيها أن مثل هذه البرامج التي تفيد المستفيدين من خدمات الجمعية تأتي من ضمن أولوية اهتمامات الجمعية، شاكراً لمدينة الملك سعود ممثلاً في مركز طب الأسنان تعاونهم ومبادرتهم الإنسانية في إقامة هذا اليوم الصحي، داعياً الحضور إلى الاهتمام بصحة الفم والأسنان وضرورة مراجعة أطباء الأسنان بصورة دورية.

بدورها ألقت الدكتورة منى السهلي، استشارية طب الأسنان الوقائي بمركز طب الأسنان بالمدينة كلمة شكرت فيها الجمعية على الجهود التي يبذلونها لخدمة المستفيدين مشيدة بالحضور الجيد للنساء والأطفال، وقالت إن مركز طب الأسنان بالمدينة يقدم العديد من المبادرات للجهات الخيرية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمدينة الملك سعود الطبية، وذكرت أن المركز على استعداد للتعاون مع الجمعية في مجال التوعوية والتثقيف بصحة الفم والأسنان للمستفيدين من خدماتها.

في ختام البرنامج قدم الأمين العام للجمعية، شهادات الشكر والتقدير للحضور من الأطباء والطبيبات، متمنياً استمرار التعاون بين الجمعية ومركز طب الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية.