جنوب إفريقيا تسعى لتعزيز التعاون مع المملكة ووفد يزور الرياض قريباً

المواطن – ترجمة

أكد الدكتور إقبال سروري رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي ترحيبه بالوفد السعودي الذي يزور بلاده حالياً.

وكان وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة سليمان العثيم رئيس المجلس من الجانب السعودي قد وصل كيب تاون أول أمس الثلاثاء .

وقال سروري في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الجنوب إفريقية: أتطلع إلى تعزيز علاقة جنوب إفريقيا مع الحكومة السعودية في مجالات الاستثمار خصوصاً في قطاعي التعدين والتنقيب والخدمات المالية.

ومن المقرر أن يقوم وفد من جنوب إفريقيا بزيارة المملكة أوائل إبريل من هذا العام في سبيل زيادة التعاون المشترك بين البلدين.