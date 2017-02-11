جهاز صغير .. سيذكرك بمكان سيارتك!

المواطن - الرياض

من أكثر المواقف المزعجة التي قد نتعرض لها عند خروجنا نسيان المكان الذي أوقفنا فيه السيارة بعد العودة من التسوق، إلا أن هذه التجربة لن تتكرر مع ابتكار جهاز صغير يمكنه أن يعمل من هاتفك الذكي، ويدعى هذا الجهاز TrackR.

يمكن تثبيت التطبيق الخاص بجهاز TrackR مجاناً في هاتفك الذكي الخاص بك، ولن يستغرق ذلك سوى 5 دقائق، حيث تقوم فكرة الجهاز على تسهيل بحثنا عن الكثير من الأشياء المهمة في حياتنا.

ولأنك لا تود تكرار سيناريو النسيان والبحث الذي ذكرناه، ما عليك سوى إخفاء TrackR تحت السجادة الموجودة في أرضية السيارة، أو في علبة القطع النقدية الموجودة بجانب مقعدك، فإذا ما نسيت أين أوقفت السيارة، افتح التطبيق الخاص به واضغط على زر “غرض ضائع” أو lost item”” الظاهر على الشاشة، وسيقودك التطبيق نحو المكان الذي أوقفت به سيارتك بالضبط.