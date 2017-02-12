جهود السعودية في صناعة التعدين والبتروكيماويات تتصدر مباحثات ابن ثنيان وسفير السويد

المواطن – الرياض

التقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض اليوم ،سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون .

وتناول سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال اللقاء جهود المملكة في مجال الصناعات عامة والبتروكيماوية والتعدينية على وجه الخصوص، وما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية.

من جانبه أعرب السفير السويدي، عن إعجابه بالتطور الذي تشهده مدن المملكة كافة والمدن التابعة للهيئة الملكية ،منوهاً بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة وقدرتها على إنشاء المدن الصناعية العملاقة.