جوارديولا: أتمنى استمرار أجويرو ولكن !

المواطن ـ وكالات



ألمح غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني إلى إمكان رحيل مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو اغويرو في نهاية الموسم الحالي، بعدما فقد مؤخراً مركزه الأساسي في الفريق، ولم يلعب اغويرو أساسياً في المباراتين الأخيرتين لفريقه بعدما فضل غوارديولا عليه المهاجم البرازيلي الشاب القادم حديثاً غابريال جيسوس، الذي سجل 3 أهداف في أربع مباريات خاضها بديلاً وأساسياً، وتحدث غوارديولا مع اغويرو في الآونة الأخيرة وأكد له أن سيتي يريد استمراره في صفوفه، إلا أن المدرب يشعر بأن المهاجم الأرجنتيني قد يترك الفريق.

وقال غوارديولا “أود بقاء اغويرو في صفوف الفريق لكنني صراحة لا أدري ماذا سيحصل، حتى خلال مسيرتي (كلاعب ومدرب) لم أكن أعرف ماذا سيحصل لي في نهاية الموسم، وخاض اغويرو (28 عاما) 26 مباراة هذا الموسم وسجل 18 هدفاً في مختلف المسابقات بينها 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد غوارديولا أنه يدرك “تماماً قدرات سيرجيو وماذا فعل في صفوف هذا النادي”، مضيفاً “كنت واضحاً كل مرة تحدثت إلى سيرجيو منذ البداية أعرف نقاط قوته، وأعرف أنه يحاول.

ويأخذ غوارديولا على اغويرو عدم قتاله في الملعب والاكتفاء بتسجيل الأهداف، موضحاً “في غيابه في المباراة ضد كريستال بالاس في مسابقة الكأس، رأيت ثلاثة لاعبين شبان يقاتلون بشراسة على كل كرة في خط المقدمة وقد أعجبني هذا الأمر، لذا منحتهم الفرصة في المباريات الثلاث الأخيرة ونصيحتي لهم أن يستمروا في النسج على هذا المنوال”.

وانضم جيسوس (19 عاماً) إلى مانشستر سيتي قادماً من بالميراس البرازيلي في صفقة قُدرت قيمتها بـ 27 مليون جنيه إسترليني، وانسجم سريعاً مع تشكيلة السيتي والأسلوب الذي يعتمده مدربه.

أما اغويرو، فكان انضم إلى سيتي في العام 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 38 مليون جنيه، وأصبح بذلك ثالث أغلى لاعب يستقدمه مانشستر سيتي.

وسطر اللاعب اسمه في السجل التاريخي للنادي بتسجيله هدفاً قاتلاً في نهاية المباراة الأخيرة في الدوري الانكليزي في 2012 أمام كوينز بارك راينجزر، مانحاً سيتي لقبه الأول في الدوري منذ 44 عاماً.

وقال غوارديولا “سيرجيو يعرف نوايا مدربه والنادي لا أرغب في بيعه. أريد له أن يبقى هنا فترة طويلة، إلى أن يقرر هو الرحيل”.