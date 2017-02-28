جوارديولا: أداء ليستر أمام ليفربول يتحمله رانييري

ا لمواطن ـ وكالات



قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اليوم، الثلاثاء، إن كلاوديو رانييري لن ينتظر طويلًا ليحصل على فرصة عمل جديدة بعد إقالته من تدريب ليستر سيتي.

وجاء قرار ليستر بإقالته بعد أقل من 300 يوم من قيادته للفريق للفوز بالدوري الممتاز، ما أدهش غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني الذي يواجه فريقه هادرسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الثانية في مباراة إعادة للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي غدًا، الأربعاء: “بالطبع كانت مفاجأة، لكني أعتقد أن رانييري لا بد أنه يشعر بالفخر.. سيعثر على فرصة عمل جديدة على الفور”.

وعاد ليستر لتقديم أفضل مستوياته أمس، الإثنين، في أول مباراة بعد إقالة رانييري، وفاز 3-1 على ليفربول ليخرج من منطقة الهبوط.

وقال غوارديولا: “بالأمس، تابعت مواجهة ليفربول.. كان هذا إرثه.. أداء ليستر كان رائعًا.. طوال 50 عامًا سيتحدث الناس عما حققه ليستر مع تلك المجموعة.. أفضل إرث هو أن ليستر يلعب بمستوى الموسم الماضي نفسه في أول مباراة بعد رحيله”.

ولم يخض سيتي مباراة في الدوري مطلع الأسبوع الجاري، وقضى لاعبوه عطلة قصيرة في أبو ظبي قبل العودة لمواجهة هادرسفيلد الطامح للصعود لدوري الأضواء.

وقال غوارديولا: “تدرّبنا ليومين فقط.. صفينا أذهاننا.. كنا معًا.. عملنا معًا”، كما أضاف مدرب مانشستر سيتي: “هادرسفيلد قريب من قمة دوري الدرجة الثانية، وأحيانًا تكون فرق القمة في دوري الدرجة الثانية أقوى من بعض الفرق في الدوري الممتاز”.