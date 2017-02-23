جوازات عسير تدعو المستفيدين من خـدمة “أبـشر” للمحـافظة على الأرقام السرية

المواطن- سعيد آل هطلاء – عسير

دعت جوازات منطقة عسير المستفيدين من خدمة ( أبشر ) إلى ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مستفيد وخطورة إفشائها أو إهمالها.

وأكد مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي أهمية مراعاة السرية لأرقام الخدمة والمسؤولية القانونية لإهمالها وخطورة إفشائها لأي شخص أو جهة مهما كانت؛ كون خدمة (أبشر) تحوي خدمات ذات طابع شخصي كالاطلاع على سجلات المواطن وأفراد عائلته وسجلات السفر بالإضافة إلى الخدمات التفاعلية والتي منها إصدار الجوازات وتجديدها وتصاريح السفر لأفراد العائلة خارج المملكة.

وأشار إلى أن الجوازات تؤكد دائماً على المستفيدين من الخدمة عند تفعيلها في إدارات الجوازات بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم إفشائها لأي جهة وضرورة المحافظة عليها خشية استغلالها من الغير، مبيناً أنه يتعين على من فقد كلمه المرور أن يقوم بإعادة تعيين كلمه المرور من خلال الأيقونة المخصصة لذلك في النظام .

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المراجعين للجوازات ممن فقدوا كلمة السر وعدم تعاملهم مع الخدمة بالشكل المطلوب.