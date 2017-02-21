جوجل بلاي يطرح ميزة جديدة لطلب التحديثات يدويًا.. تعرف عليها

المواطن – وكالات

بدأت شركة جوجل عملية تجربة واختبار العديد من المزايا الجديدة بمتجر التطبيقات Google Play الخاص بنظام التشغيل أندرويد، والتي كان آخرها إضافة زر جديد يتيح للمستخدمين معرفة التحديثات الجديدة للتطبيقات يدويًا من نفس واجهة المتجر، وذلك من خلال الضغط عليه لتظهر قائمة التحديثات الجديدة.

ويحتاج المستخدم الذى يرغب في معرفة التحديثات الجديدة على المتجر لإغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله لتظهر له التحديثات الجديدة وهو الأمر الذى تم التغلب عليه من خلال الميزة الجديدة، فلن يحتاج بعد الآن لإغلاق التطبيق فقط يكفي الضغط على هذا الزر الجديد.

وحتى الآن فإن هذه الميزة الجديدة لا تزال متاحة بشكل تجريبى لعدد قليل من المستخدمين، ومن المتوقع وصولها للجميع في وقت لاحق.