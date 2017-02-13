جوجل تبدأ بيع منتجات Nest بمتجرها في 5 دول جديدة

المواطن – نت

بدأت شركة جوجل بيع منتجات Nest المتخصصة في تطوير منتجات التحكم فى المنزل، بشكل رسمي عبر متجرها Google Store في عدد من البلدان بما في ذلك النمسا، وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إضافة إلى بلجيكا.

وكانت Nest قد أعلنت خلال الشهر الماضي أنها ستبدأ بيع منتجاتها في النمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وذلك عبر عدد من متاجر التجزئة بما في ذلك ” أمازون و ميديا ماركت، و ePriceوEl Corte Ingles وغيرها الكثير، وهي جميعها متاجر طرف ثالث وليست متاجر رسمية تابعة لـNest أو جوجل، وفيما يلي قائمة بأدوات “Nest” والأماكن التي يمكن الحصول عليها من خلالها:

– جهاز Nest Learning Thermostat الجيل الثالث ..”من إيطاليا وإسبانيا”

– جهاز Nest Protect الجيل الثاني .. “من النمسا وألمانيا”.

– جهاز Nest Cam Indoor… “من النمسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا”.

– جهاز Nest Cam Outdoor… “من النمسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا”.